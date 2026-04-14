Глава МИД Франции рассказал об ожиданиях Парижа от новых властей в Венгрии

ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Франция ожидает, что новые власти Венгрии снимут ряд вето на решения Европейского союза, которые Будапешт наложил при правительстве премьер-министра Виктора Орбана, включая вопрос 90-миллиардного кредита Украине, заявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 20 февраля, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Мы ожидаем от (новых властей - ред.) того, чтобы... Венгрия восстановила свою роль в концерте европейских наций и сняла некоторое количество неоправданных вето, которые вредили возможностям Европы в деле поддержки Украины", - сказал Барро в эфире радиостанции RFI, согласившись с замечанием ведущего, что одно из вето касается кредита для Украины.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром опережает партию "Фидес" премьера Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.