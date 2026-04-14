Глава МИД Франции рассказал об ожиданиях Парижа от новых властей в Венгрии

ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Франция ожидает, что новые власти Венгрии снимут ряд вето на решения Европейского союза, которые Будапешт наложил при правительстве премьер-министра Виктора Орбана, включая вопрос 90-миллиардного кредита Украине, заявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.