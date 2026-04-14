Глава МИД Франции рассказал об ожиданиях Парижа от новых властей в Венгрии - РИА Новости, 14.04.2026
12:29 14.04.2026
Глава МИД Франции рассказал об ожиданиях Парижа от новых властей в Венгрии

Барро: Франция ждет от Венгрии снятия вето на решения ЕС по Украине

© REUTERS / Issei KatoЖан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© REUTERS / Issei Kato
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Франция ожидает, что новые власти Венгрии снимут ряд вето на решения Европейского союза, которые Будапешт наложил при правительстве премьер-министра Виктора Орбана, включая вопрос 90-миллиардного кредита Украине, заявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 20 февраля, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Мы ожидаем от (новых властей - ред.) того, чтобы... Венгрия восстановила свою роль в концерте европейских наций и сняла некоторое количество неоправданных вето, которые вредили возможностям Европы в деле поддержки Украины", - сказал Барро в эфире радиостанции RFI, согласившись с замечанием ведущего, что одно из вето касается кредита для Украины.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром опережает партию "Фидес" премьера Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В Финляндии раскрыли, какой удар ждет Украину после выборов в Венгрии
В миреВенгрияУкраинаФранцияВиктор ОрбанЖан-Ноэль БарроПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
