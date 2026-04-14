Во Франции за три месяца выбросило на берег более 45 тысяч птиц тупиков

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 45 тысяч птиц тупиков выбросило на Атлантическое побережье Франции за три месяца, что редко для страны, сообщает радиостанция Ici со ссылкой на данные местной "Лиги защиты птиц" (LPO).
Как отмечает радиостанция, тупики составляют 96% от общего числа птиц, собранных зимой на Атлантическом побережье страны.
"С 19 декабря 2025 года по 17 марта (2026 года - ред.) было обнаружено 45 014 мертвых или живых атлантических тупиков, выброшенных на берег", - сообщает радиостанция.
Руководитель подразделения LPO, отвечающего за птиц и морских млекопитающих, Камиль Робер заявил радио, что массовые случаи выбрасывания тупиков на берег редки для Франции. По его словам, подобное явление наблюдалось в 2014 году, когда погибли примерно 50 тысяч таких птиц. Он отметил, что этой зимой в гибели птиц существенную роль сыграли сильные штормы.
В природоохранной организации Sea Shepherd заявили радио, что на одну птицу, найденную на берегу, может приходиться до 10 птиц, погибших в море по различным причинам.