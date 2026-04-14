18:01 14.04.2026

Где на самом деле снимали сцены фильма "Покровские ворота"

© Мосфильм (1982)Кадр из фильма "Покровские ворота"
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Фильм Михаила Козакова стал легендой, хотя ни один кадр не был снят у самих Покровских ворот. Вместо географической точности режиссер выбрал точнее передать атмосферу старой московской жизни.
Где на самом деле снимали сцены — и были ли они на самом деле близко друг к другу?

От пьесы к кинематографу

Пьеса Леонида Зорина "Покровские ворота" была глубоко личной. В главном герое Костике он видел себя — молодого интеллигента в тесной московской коммуналке на Петровском бульваре. Остальные персонажи — реальные соседи по квартире.
Зорин изменил имена, перенес действие с конца 1940-х на вторую половину 1950-х, переместил локацию в район Покровских ворот на Бульварном кольце. Когда в 1982 году Козаков (первый постановщик пьесы в Театре на Малой Бронной) взялся за экранизацию, он знал: географическая точность не так и важна.

Где на самом деле снимали

Коммунальная квартира, центр всего действия, расположена вовсе не у Покровских ворот. Козаков выбрал для нее бывший доходный дом Коровкина в Нащокинском переулке, дом 10 — у площади Пречистенских ворот.
© Фото : Из личного архива Олега Меньшикова, предоставленного сайтом www.menshikov.ruОлег Меньшиков
Людочка уходит на работу в больницу. Козаков отправил ее далеко, за Садовое кольцо, в здание Московского института инженеров землеустройства на улице Казакова, дом 15.
Когда герои кружат на льду, они катаются совсем не на Чистых прудах, которые названы в пьесе. Козаков снял сцену на Патриарших прудах.
Старый Хоботов неожиданно заболевает. Его везут в больницу — на самом деле в усадьбу Усачевых-Найденовых на Земляном Валу, дом 53. Он бежит оттуда и вдруг оказывается на перекрестке Потаповского и Архангельского переулков, рядом с Покровкой, несмотря на то что от больницы дотуда очень далеко.
У дома 17 по улице Покровке он встречает Людочку, они садятся в трамвай — это едва ли не единственная локация фильма, совпавшая с оригинальным произведением.
В финале дом с коммунальной квартирой разрушается, но это не дом в Нащокинском переулке. Предположительно, это дом на углу Краснопролетарской улицы и Оружейного переулка, который сносили как раз во время съемок.
 
 
 
