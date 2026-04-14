Филиппины обратились к США с просьбой насчет российской нефти
14:31 14.04.2026
Филиппины обратились к США с просьбой насчет российской нефти

Филиппины попросили США продлить приостановку санкций на закупку нефти у России

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство Филиппин обратилось к администрации США с просьбой продлить приостановку санкций на закупку российской нефти, чтобы восполнить запасы топлива в республике на фоне блокады Ормузского пролива; ответа от США пока не последовало, передает филиппинская газета Inquirer со ссылкой на слова министра энергетики Филиппин Шэрон Гарин.
Министр энергетики Филиппин отметила, что на данный момент республика располагает запасами нефти примерно на 50 дней.
"Правительство Филиппин добивается разрешения США на покупку большего количества российской нефти, поскольку зависящие от импорта Филиппины пытаются восполнить скудные запасы топлива на фоне блокады Ормузского пролива",- пишет Inquirer со ссылкой на слова Шэрон Гарин во вторник.
Как сообщает газета, ответа от США пока не последовало. По словам Гарин, если Маниле не удастся получить больше российской нефти, Филиппины будут рассматривать другие источники топлива, такие как Колумбия, США и Канада, а также Бруней и Индия.
Первая за пять лет партия российской сырой нефти прибыла на Филиппины в конце марта. Судно со 100 тысячами метрических тонн (около 750 тысяч баррелей) нефти марки ESPO Blend, загруженное в российском порту Козьмино на Дальнем Востоке, успешно прибыло в муниципалитет Лимай филиппинской провинции Батаан.
