Дипслужба ЕС заявила об огромном ущербе из-за блокировки Ормузского пролива

БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Блокировка Ормузского пролива США наносит огромный ущерб, Евросоюз отвергает любые меры, ограничивающие свободу судоходства, заявил на брифинге представитель дипслужбы ЕС Анвар Аль-Ануни.
"Блокировка Ормузского пролива наносит огромный ущерб. ЕС отвергает любые меры, ограничивающие свободу судоходства, гарантированную международным правом", - ответил он на просьбу отреагировать на блокировку пролива США.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.