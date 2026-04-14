ЕК ждет от новых властей Венгрии разблокировки кредита Киеву и санкций

БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Еврокомиссия ждет, что новые власти Венгрии не будут блокировать кредит ЕС Украине и 20-й пакет санкций против РФ, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Некоторые вещи, которые были блокированы предыдущим руководством Венгрии, правительством премьер-министра Орбана, - например, вопрос о финансовой поддержке Украины, для которой мы подготовили пакет на 90 миллиардов евро, и вопрос о 20-м пакете санкций против России - мы надеемся, что сможем быстро продвигаться вперед теперь", - сказал он на экономическом форуме в США, трансляция велась на сайте ЕК.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что постпреды стран ЕС пока не планируют возобновлять согласование 20-го санкцонного пакета, несмотря на поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии.