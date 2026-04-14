Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал, когда специалисты с АЭС "Бушер" эвакуируются в Армению - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 14.04.2026 (обновлено: 16:38 14.04.2026)
© AP Photo / Vahid Salemi — АЭС "Бушер"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Последняя группа эвакуируемых с АЭС "Бушер" российских специалистов из 108 человек предстоящей ночью должна прибыть в Армению, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Последняя волна эвакуации с иранской атомной электростанции российских специалистов в количестве 108 человек выехала сегодня в 5.30 утра из Исфахана в сторону ирано-армянской границы. Надеюсь, к ночи они ее пересекут и из Армении прилетят в Москву", - сказал он.
АрменияБушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против ИранаИсфаханАлексей ЛихачевВ миреГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала