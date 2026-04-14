Лихачев рассказал, когда специалисты с АЭС "Бушер" эвакуируются в Армению

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Последняя группа эвакуируемых с АЭС "Бушер" российских специалистов из 108 человек предстоящей ночью должна прибыть в Армению, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Последняя волна эвакуации с иранской атомной электростанции российских специалистов в количестве 108 человек выехала сегодня в 5.30 утра из Исфахана в сторону ирано-армянской границы. Надеюсь, к ночи они ее пересекут и из Армении прилетят в Москву", - сказал он.
