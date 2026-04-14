Экспозиция "Сделано в России" представлена на выставке в КНР

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Экспозиция "Сделано в России" впервые представлена на крупнейшей выставке беспошлинной торговли в Китае, говорится в пресс-релизе Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"Российский экспортный центр впервые представил коллективную экспозицию "Сделано в России" на выставке беспошлинной торговли потребительских товаров China International Consumer Products Expo (CICPE) в китайской провинции Хайнань", - отмечается в сообщении.
Выставка последовательно расширяет присутствие российских брендов в Китае, выстраивая долгосрочные партнёрства с региональными властями и ключевыми участниками рынка, отметил представитель РЭЦ в КНР Евгений Бажов.
"В настоящее время мы рассматриваем возможности углубления сотрудничества с рядом регионов КНР, обладающих развитой инфраструктурой, благоприятной деловой средой и готовностью к системной работе с российскими экспортёрами. Приоритет будет отдаваться регионам, демонстрирующим проактивную позицию, готовность к совместным проектам и высокий уровень организационной поддержки", – уточнил представитель РЭЦ.
CICPE 2026 - крупнейшая китайская выставка беспошлинной торговли потребительских товаров широкого спектра: от товаров массового спроса до люкса и новинок. Это ключевая платформа для выхода международных брендов на рынок Китая.
Организация коллективного стенда под единым национальным брендом Made in Russia на выставке в провинции Хайнань является частью стратегии РЭЦ, направленной на построение устойчивой инфраструктуры присутствия российских компаний в Китае и формирование долгосрочных каналов выхода на китайский рынок. Среди прочего данная стратегия включает организацию регулярных B2B-платформ взаимодействия, сопровождение сделок, а также поддержку двустороннего сотрудничества на региональном уровне.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
