Рейтинг@Mail.ru
Экспозиция "Сделано в России" представлена на выставке в КНР
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 14.04.2026 (обновлено: 16:06 14.04.2026)
Экспозиция "Сделано в России" представлена на выставке в КНР

© Фото : РЭЦКоллективная экспозиция "Сделано в России" на выставке беспошлинной торговли потребительских товаров China International Consumer Products Expo (CICPE) в китайской провинции Хайнань
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Экспозиция "Сделано в России" впервые представлена на крупнейшей выставке беспошлинной торговли в Китае, говорится в пресс-релизе Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"Российский экспортный центр впервые представил коллективную экспозицию "Сделано в России" на выставке беспошлинной торговли потребительских товаров China International Consumer Products Expo (CICPE) в китайской провинции Хайнань", - отмечается в сообщении.
Выставка последовательно расширяет присутствие российских брендов в Китае, выстраивая долгосрочные партнёрства с региональными властями и ключевыми участниками рынка, отметил представитель РЭЦ в КНР Евгений Бажов.
"В настоящее время мы рассматриваем возможности углубления сотрудничества с рядом регионов КНР, обладающих развитой инфраструктурой, благоприятной деловой средой и готовностью к системной работе с российскими экспортёрами. Приоритет будет отдаваться регионам, демонстрирующим проактивную позицию, готовность к совместным проектам и высокий уровень организационной поддержки", – уточнил представитель РЭЦ.
CICPE 2026 - крупнейшая китайская выставка беспошлинной торговли потребительских товаров широкого спектра: от товаров массового спроса до люкса и новинок. Это ключевая платформа для выхода международных брендов на рынок Китая.
Организация коллективного стенда под единым национальным брендом Made in Russia на выставке в провинции Хайнань является частью стратегии РЭЦ, направленной на построение устойчивой инфраструктуры присутствия российских компаний в Китае и формирование долгосрочных каналов выхода на китайский рынок. Среди прочего данная стратегия включает организацию регулярных B2B-платформ взаимодействия, сопровождение сделок, а также поддержку двустороннего сотрудничества на региональном уровне.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
ЭкономикаКитайРоссияХайнаньРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала