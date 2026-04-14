ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту российской экономики на ближайшие два года, следует из опубликованного доклада организации.
"В России, как ожидается, более высокие цены на сырьевые товары приведут к пересмотру прогноза роста на 2026 год вверх на 0,3 процентного пункта по сравнению с январем, до 1,1%", — говорится в документе.
В следующем году МВФ прогнозирует увеличение экономики страны на том же уровне — 1,1%. Минэкономразвития ранее подсчитал, что в 2026-м рост может составить 1,3%, а в 2027-м — 2,8%.
По подсчетам фонда, инфляция в России снизится в 2027-м до 4,3%. Президент Владимир Путин отмечал, что, по последним данным, этот показатель закрепился на уровне ниже 6% в годовом выражении.
В МИД рассказали, куда Россия не будет поставлять нефть
31 марта, 00:24
В то же время МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП в Евросоюзе c 1,4% до 1,1% в 2026 году и 1,2% — в 2027-м. При затягивании конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут подскочить на 200%. Фонд также ожидает снижения экономического роста в США и ослабления доллара.
Как подчеркивал вице-премьер Александр Новак, российская экономика показывает стабильность в непростых условиях и справляется с санкциями. За три года рост ВВП составил более 10% — это выше среднемировых показателей.