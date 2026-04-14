МВФ повысил прогноз по росту российской экономики
16:12 14.04.2026 (обновлено: 17:18 14.04.2026)
МВФ повысил прогноз по росту российской экономики

МВФ повысил прогноз по росту российской экономики на 2026 и 2027 годы

Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту российской экономики на ближайшие два года, следует из опубликованного доклада организации.
"В России, как ожидается, более высокие цены на сырьевые товары приведут к пересмотру прогноза роста на 2026 год вверх на 0,3 процентного пункта по сравнению с январем, до 1,1%", — говорится в документе.
Путин о необходимости вернуться на траекторию устойчивого экономического роста - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Путин поручил вернуть российскую экономику к устойчивому росту
23 марта, 13:15
В следующем году МВФ прогнозирует увеличение экономики страны на том же уровне — 1,1%. Минэкономразвития ранее подсчитал, что в 2026-м рост может составить 1,3%, а в 2027-м — 2,8%.
По подсчетам фонда, инфляция в России снизится в 2027-м до 4,3%. Президент Владимир Путин отмечал, что, по последним данным, этот показатель закрепился на уровне ниже 6% в годовом выражении.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
В МИД рассказали, куда Россия не будет поставлять нефть
31 марта, 00:24
В то же время МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП в Евросоюзе c 1,4% до 1,1% в 2026 году и 1,2% — в 2027-м. При затягивании конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут подскочить на 200%. Фонд также ожидает снижения экономического роста в США и ослабления доллара.
Как подчеркивал вице-премьер Александр Новак, российская экономика показывает стабильность в непростых условиях и справляется с санкциями. За три года рост ВВП составил более 10% — это выше среднемировых показателей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Вы мои дорогие: ради Ирана Трамп оплатит России все расходы на СВО
13 апреля, 08:00
 
Хорошие новостиЭкономикаРоссияМВФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Владимир ПутинАлександр НовакБлижний ВостокЕвросоюз
 
 
