В Дзержинске на кладбище обнаружили 16 поврежденных надгробий
14:30 14.04.2026
В Дзержинске на кладбище обнаружили 16 поврежденных надгробий

Автомобиль полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Полиция Дзержинска проводит проверку по поводу обнаружения 16 повреждённых надгробий на кладбище, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
В полицию в течении двух недель поступило несколько сообщений от администрации кладбища о том, что после схода снега обнаружены повреждения надгробных ансамблей более, чем на 10 могилах.
"На места происшествий направлялась следственно-оперативная группа полиции. На 14 апреля зафиксировано 16 упавших надгробий в разных частях кладбища. Повреждены памятники на захоронениях представителей различных этнических групп", - говорится в сообщении.
Сотрудниками полиции в ходе проверок будет установлен механизм повреждений памятников. "В случае установления фактов умышленного повреждения будет принято решение в соответствии с законодательством", - подчеркивается в сообщении.
