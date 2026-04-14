Россия приветствовала настрой на поиск решений конфликта США и Ирана - РИА Новости, 14.04.2026
00:30 14.04.2026
Россия приветствовала настрой на поиск решений конфликта США и Ирана

Лавров и Аракчи обсудили урегулирование на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российская сторона приветствовала настрой на продолжение дипломатии и поиск решений для устранения причин конфликта США и Ирана, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи.
"Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Исламской Республики Иран и ее соседей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.
В мире, США, Иран, Россия, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
