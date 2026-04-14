В Пермском крае завели дело из-за разбитой дороги, мешавшей проехать врачам - РИА Новости, 14.04.2026
16:55 14.04.2026
В Пермском крае завели дело из-за разбитой дороги, мешавшей проехать врачам

СК завел дело из-за разбитой дороги под Пермью, где не смогли проехать медики

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 14 апр - РИА Новости. Дело о халатности возбуждено после информации о машине скорой помощи, которая из-за разбитой дороги не смогла подъехать к дому пациента в Пермском крае, и медики были вынуждены нести больного ребенка на руках до автомобиля, следует из сообщения СУСК РФ по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о разбитой дороге в деревне Русалевка Чайковского округа, из-за которой жители испытывают серьезные трудности. Так, в один из дней "скорая" не смогла проехать к дому пациента. Фельдшеры были вынуждены в холод идти к нему пешком и нести недомогающего ребенка на руках до автомобиля. На опубликованных фото видна дорога, которая представляет собой глиняное месиво с глубокими траншеями.
"По информации, размещенной в соцмедиа, о ненормативном состоянии дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
