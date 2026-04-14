В Пермском крае завели дело из-за разбитой дороги, мешавшей проехать врачам

ПЕРМЬ, 14 апр - РИА Новости. Дело о халатности возбуждено после информации о машине скорой помощи, которая из-за разбитой дороги не смогла подъехать к дому пациента в Пермском крае, и медики были вынуждены нести больного ребенка на руках до автомобиля, следует из сообщения СУСК РФ по региону.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о разбитой дороге в деревне Русалевка Чайковского округа, из-за которой жители испытывают серьезные трудности. Так, в один из дней "скорая" не смогла проехать к дому пациента. Фельдшеры были вынуждены в холод идти к нему пешком и нести недомогающего ребенка на руках до автомобиля. На опубликованных фото видна дорога, которая представляет собой глиняное месиво с глубокими траншеями.