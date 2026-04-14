В Дагестане идет проверка действий должностных лиц после прорыва дамбы

МАХАЧКАЛА, 14 апр – РИА Новости. Следствие проводит проверку в отношении ряда должностных лиц в связи с прорывом дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане, сообщил журналистам глава республики Сергей Меликов.

Глава республики отметил, что ситуация с прорывом дамбы – это, прежде всего, чрезвычайная ситуация природного характера. Тот объем воды, который сначала зашел в водохранилище, а затем прорвал плотину в любом случае вызвал бы аварийную ситуацию, сказал Меликов.