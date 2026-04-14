Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 14.04.2026
В Дагестане идет проверка действий должностных лиц после прорыва дамбы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 14 апр – РИА Новости. Следствие проводит проверку в отношении ряда должностных лиц в связи с прорывом дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане, сообщил журналистам глава республики Сергей Меликов.
"По нашей инициативе была проведена проверка в отношении содержания в том числе гидротехнических сооружений в зоне прорыва дамбы (Геджухского водохранилища, - ред.), и следственным комитетом Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело… В настоящий момент проводится проверка в отношении ряда должностных лиц и в рамках этого уголовного дела следственным комитетом, а в последующем – судебными инстанциями будет дана оценка степени их вины", - сказал Меликов.
Глава республики отметил, что ситуация с прорывом дамбы – это, прежде всего, чрезвычайная ситуация природного характера. Тот объем воды, который сначала зашел в водохранилище, а затем прорвал плотину в любом случае вызвал бы аварийную ситуацию, сказал Меликов.
Пятого апреля в Дербентском районе Дагестана из-за обильных осадков произошло перенаполнение Геджухского водохранилища и образовался прорыв дамбы. Вода хлынула в населенные пункты, основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где оказались подтоплены десятки домов. Частично эвакуированы люди не только из Мамедкалы, но и сел Юный Пахарь, Геджук и Кала – всего более 4 тысяч человек.
СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений. По делу задержаны инженер коммерческой организации, в обязанности которого входили вопросы обеспечения безопасности эксплуатации указанных сооружений.
ПроисшествияРеспублика ДагестанДербентский районРоссияСергей МеликовСледственный комитет России (СК РФ)Наводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала