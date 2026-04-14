В Дагестане идет проверка действий должностных лиц после прорыва дамбы

МАХАЧКАЛА, 14 апр – РИА Новости. Следствие проводит проверку в отношении ряда должностных лиц в связи с прорывом дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане, сообщил журналистам глава республики Сергей Меликов.
"По нашей инициативе была проведена проверка в отношении содержания в том числе гидротехнических сооружений в зоне прорыва дамбы (Геджухского водохранилища, - ред.), и следственным комитетом Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело… В настоящий момент проводится проверка в отношении ряда должностных лиц и в рамках этого уголовного дела следственным комитетом, а в последующем – судебными инстанциями будет дана оценка степени их вины", - сказал Меликов.
Глава республики отметил, что ситуация с прорывом дамбы – это, прежде всего, чрезвычайная ситуация природного характера. Тот объем воды, который сначала зашел в водохранилище, а затем прорвал плотину в любом случае вызвал бы аварийную ситуацию, сказал Меликов.
Пятого апреля в Дербентском районе Дагестана из-за обильных осадков произошло перенаполнение Геджухского водохранилища и образовался прорыв дамбы. Вода хлынула в населенные пункты, основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где оказались подтоплены десятки домов. Частично эвакуированы люди не только из Мамедкалы, но и сел Юный Пахарь, Геджук и Кала – всего более 4 тысяч человек.