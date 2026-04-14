Жительницу Чебоксар будут судить за обман 94 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Жительница Чебоксар предстанет перед судом за обман 94 человек и мошенничество на сумму более 82 миллионов рублей, сообщает прокуратура Чувашии.

По данным следствия, с сентября 2019 года по май 2023 года сотрудница двух микрофинансовых организаций обманным путем вынуждала граждан оформлять кредитные договоры, а часть заемных средств передавать ей под предлогом получения дополнительного дохода от различной финансовой деятельности. Полученными деньгами она распоряжалась в личных целях.

"По уголовному делу признано потерпевшими 94 человека, которым причинен материальный ущерб на общую сумму более 82 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемая добровольно возвратила потерпевшим более 17 миллионов рублей", - говорится в сообщении.