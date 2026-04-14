На севере Украины более четырех тысяч квартир остались без света - РИА Новости, 14.04.2026
22:31 14.04.2026
В Чернигове более четырех тысяч квартир остались без света

Лампочки. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 4 тысяч квартир остались без света в Чернигове на севере Украины, сообщили в компании "Черниговоблэнерго".
"Из-за повреждения кабельной линии обесточена северная часть города Чернигова. Без света 4300 абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Ранее Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что с 9 апреля на всей территории Украины вводятся почасовые графики отключения электроэнергии.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
