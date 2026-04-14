Отцом четвертого ребенка Лерчек чуть не указали ее бывшего супруга Чекалина

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. У четвёртого ребенка блогера Лерчек в графе "отец" свидетельства о рождении мог быть записан Артём Чекалин, поскольку в ЗАГСе отсутствовало свидетельство о расторжении брака пары, сообщили РИА Новости в одном из столичных органов власти.

В конце февраля блогер Лерчек ( Валерия Чекалина ) родила четвёртого ребёнка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини.

"В момент оформления новорожденного в органах ЗАГС оказалось, что в отделе отсутствует свидетельство о расторжении брака пары, поэтому в графе "отец" мог появиться (её бывший супруг) Артём Чекалин", - сказал собеседник агентства.

Позднее недостающий документ был предоставлен в ЗАГС. Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них есть трое детей.

Сейчас Лерчек проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина от рака желудка четвёртой стадии.

Вместе с Артемом Чекалиным она обвинялась в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов. В марте в отношении нее суд выделил уголовное дело в отдельное производство и приостановил до ее выздоровления.