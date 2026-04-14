Отцом четвертого ребенка Лерчек чуть не указали ее бывшего супруга Чекалина

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. У четвёртого ребенка блогера Лерчек в графе "отец" свидетельства о рождении мог быть записан Артём Чекалин, поскольку в ЗАГСе отсутствовало свидетельство о расторжении брака пары, сообщили РИА Новости в одном из столичных органов власти.
В конце февраля блогер Лерчек (Валерия Чекалина) родила четвёртого ребёнка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини.
"В момент оформления новорожденного в органах ЗАГС оказалось, что в отделе отсутствует свидетельство о расторжении брака пары, поэтому в графе "отец" мог появиться (её бывший супруг) Артём Чекалин", - сказал собеседник агентства.
Позднее недостающий документ был предоставлен в ЗАГС. Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них есть трое детей.
Сейчас Лерчек проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина от рака желудка четвёртой стадии.
Вместе с Артемом Чекалиным она обвинялась в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов. В марте в отношении нее суд выделил уголовное дело в отдельное производство и приостановил до ее выздоровления.
Чекалин же был осужден 13 апреля на 7 лет колонии общего режима со штрафом 194,5 миллионов рублей. Он был взят под стражу в зале суда, откуда его отправили в московское СИЗО-7. Приговор в законную силу не вступил, защита намерена его обжаловать в апелляции.