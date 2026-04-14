С журналистки Беленькой* принудительно взыскивают штрафы - РИА Новости, 14.04.2026
06:36 14.04.2026
РИА Новости: с журналистки Беленькой взыскивают более 113 тысяч рублей штрафов

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 113 тысяч рублей штрафов принудительно взыскивают с журналистки-иноагента Марианны Беленькой* в России за нарушение порядка деятельности иноагента и участие в нежелательной в РФ организации, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В понедельник в пресс-службе ГСУ СК России по Москве сообщили, что уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента завели на Беленькую*, рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск.
Согласно материалам приставов, в ноябре 2025 и феврале 2026 года на Беленькую* завели два исполнительных производства о взыскании в сумме 80 тысяч рублей штрафов с исполнительскими сборами в 7,6 тысячи рублей. Журналистку оштрафовали за непредоставление иноагентом отчетности о себе в уполномоченный орган в установленный законом срок, указано в судебных документах.
Кроме того, с декабря 2025 года с Беленькой* взыскивают 6 тысяч рублей "штрафа как вида наказания по делам об АП (административных правонарушениях - ред.)" с исполнительским сбором в 1 тысячу рублей за участие в деятельности Фонда Карнеги (в июле 2024 года включен в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ).
Более того, в мае 2025 года на журналистку завели исполнительное производство о взыскании более чем 17,1 тысячи рублей "задолженности по ИД (исполнительным документам - ред.)" с исполнительским сбором в 2,8 тысячи. Как следует из судебных документов, ее оштрафовали за публикацию пяти материалов в Telegram без плашки иноагента.
В общей сумме с Беленькой* взыскивают 113 590 рублей.
Минюст внес Беленькую* в реестр иноагентов 15 марта 2024 года. Министерство отмечало, что она участвовала в качестве интервьюера и респондента на информплощадках иноагентов и иностранных СМИ, распространяла фейки о решениях российских властей и материалы иноагентов. Беленькая* проживает за пределами РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
