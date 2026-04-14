МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В автобусе, съехавшем в кювет в Подмосковье, находились 15 пассажиров, одному пострадавшему оказана медицинская помощь, сообщила подмосковная прокуратура.
Автобус, водитель которого не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся в Богородском городском округе недалеко от села Стромынь, сообщил ранее подмосковный главк МВД.
"На момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров, одному пострадавшему оказана медицинская помощь. Ногинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения при перевозках пассажиров и содержании автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
Рейсовый автобус, по данным прокуратуры, следовал по маршруту "Черноголовка-Ногинск".
На месте происшествия с целью координации действий экстренных служб и правоохранительных органов работает заместитель Ногинского городского прокурора Игорь Синякин.
