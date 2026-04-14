Рейтинг@Mail.ru
В автобусе, съехавшем в кювет в Подмосковье, находились 15 пассажиров - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 14.04.2026
В автобусе, съехавшем в кювет в Подмосковье, находились 15 пассажиров

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В автобусе, съехавшем в кювет в Подмосковье, находились 15 пассажиров, одному пострадавшему оказана медицинская помощь, сообщила подмосковная прокуратура.
Автобус, водитель которого не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся в Богородском городском округе недалеко от села Стромынь, сообщил ранее подмосковный главк МВД.
«

"На момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров, одному пострадавшему оказана медицинская помощь. Ногинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения при перевозках пассажиров и содержании автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Рейсовый автобус, по данным прокуратуры, следовал по маршруту "Черноголовка-Ногинск".
На месте происшествия с целью координации действий экстренных служб и правоохранительных органов работает заместитель Ногинского городского прокурора Игорь Синякин.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала