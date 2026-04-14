Женщину госпитализировали после аварии с автобусом в Подмосковье - РИА Новости, 14.04.2026
16:46 14.04.2026
Женщину госпитализировали после аварии с автобусом в Подмосковье

Мострансавто: женщину госпитализировали после аварии с автобусом в Подмосковье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Одна женщина пострадала во время ДТП с автобусом в Подмосковье, она госпитализирована с травмами средней тяжести, сообщили в АО "Мострансавто".
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что на 33-м километре автодороги Ногинск - Боровково - Стромынь - Крест, недалеко от села Стромынь, автобус, водитель которого не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
"Сегодня, в 14.07 мск, в городском округе Богородский произошло ДТП с автобусом маршрута №24. Автобус перевернулся. В салоне автобуса упала женщина. Госпитализирована с травмами средней степени тяжести. На момент аварии в автобусе было 15 пассажиров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В компании уточнили, что обстоятельства аварии выясняются, на месте работают сотрудники ГАИ.
"Пассажиры АО "Мострансавто" могут получить страховку согласно федеральному закону об обязательной гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами от 14.06.2012 № 67-ФЗ", - добавили в "Мострансавто".
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)НогинскМострансавтоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФ
 
 
