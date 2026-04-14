Женщину госпитализировали после аварии с автобусом в Подмосковье

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Одна женщина пострадала во время ДТП с автобусом в Подмосковье, она госпитализирована с травмами средней тяжести, сообщили в АО "Мострансавто".
"Сегодня, в 14.07 мск, в городском округе Богородский произошло ДТП с автобусом маршрута №24. Автобус перевернулся. В салоне автобуса упала женщина. Госпитализирована с травмами средней степени тяжести. На момент аварии в автобусе было 15 пассажиров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В компании уточнили, что обстоятельства аварии выясняются, на месте работают сотрудники ГАИ.
"Пассажиры АО "Мострансавто" могут получить страховку согласно федеральному закону об обязательной гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами от 14.06.2012 № 67-ФЗ", - добавили в "Мострансавто".