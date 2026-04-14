Женщину госпитализировали после аварии с автобусом в Подмосковье

"Сегодня, в 14.07 мск, в городском округе Богородский произошло ДТП с автобусом маршрута №24. Автобус перевернулся. В салоне автобуса упала женщина. Госпитализирована с травмами средней степени тяжести. На момент аварии в автобусе было 15 пассажиров", - говорится в Telegram-канале ведомства.