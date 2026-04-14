Астрономы рассказали, какие явления можно увидеть в апреле в Подмосковье

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Комету C/2025 R3 (PANSTARRS), звездные дожди, Малый парад планет и сближение Марса с Нептуном можно будет увидеть на небе в апреле в Московской области, сообщает 360.ru

"Апрель подарит нам сразу несколько космических событий: жители Земли увидят комету, звездные дожди, Малый парад планет и сближение Марса с Нептуном. Полюбоваться некоторыми из этих космических представлений получится и в Подмосковье . Главное - избегать слишком ярких, "засвеченных", регионов и вооружиться хотя бы биноклем", - пишет 360.ru.

Так, например, комету C/2025 R3 (PANSTARRS), которая скоро покинет Солнечную систему, лучше всего будет видно во второй половине апреля, примерно 20 числа, в предрассветные часы. Искать ее нужно в небе на северо-востоке. Предполагается, что яркость будет достаточная, чтобы разглядеть комету в бинокли, телескопы и, возможно, невооруженным глазом. Главное - уйти подальше от засвеченного неба.

Поток Лириды, образованный шлейфом пыли от долгопериодической кометы Тэтчера (C/1861 G1), ожидают с 16 по 30 апреля, пик активности прогнозируют в ночь с 22 на 23 апреля, предполагается около 18 метеоров в час. Отмечается, что лучшее время для наблюдений будет после полуночи до рассвета. Наблюдать за ним лучше за городом.

"Совсем скоро, 18 апреля, ожидается Малый парад планет: на предрассветном небе выстроятся в ряд Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун. Однако в Северном полушарии его не получится разглядеть из-за близости небесных тел к Солнцу. Да и в Южном зрелище будет не для всех", - также сообщает 360.ru.

Подчеркивается, что наблюдать за сближением Марса и Нептуна тоже выйдет не у всех. Это редкое астрономическое событие произойдет около 13–18 апреля, планеты будут расположены экстремально низко над восточным горизонтом в ярких сумерках.