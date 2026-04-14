Астроном рассказал о редком небесном явлении в мае
02:18 14.04.2026
Астроном рассказал о редком небесном явлении в мае

РИА Новости: астроном Алексеев рассказал, что в мае произойдут два полнолуния

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Приближающийся май отличится тем, что в нем произойдут два полнолуния, такое явление случается раз в несколько лет, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев.
"Май 2026 года интересен тем, что в нем произойдет два полнолуния - 1 и 31 мая. Это редкое явление, бывает раз в несколько лет. Дело в том, что Луна делает оборот вокруг Земли не точно за месяц, а за 27,3 суток. С учетом вращения Земли вокруг Солнца этот период увеличивается до 29,5 дня. Если календарный месяц имеет 31 день, и первое полнолуние попадает на 1 число месяца, то на последний день месяца попадает второе полнолуние", - рассказал ученый.
Ученый считает, что май, в котором оказалось два полнолуния - хороший повод в общеобразовательных целях изучить тему лунного календаря.
"Луна издревле была ориентиром для отсчёта разных событий. Но количество лунных месяцев не точно укладывается в один год. Из-за этого дата многих праздников сдвигается. Так, например, каждый год сдвигается Пасха, которая празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия", - пояснил Алексеев.
Между тем, отметил он, непосредственно астрономов полнолуние мало интересует, даже наоборот - яркая Луна мешает наблюдениям за звёздами.
"В полнолуние виден весь диск Луны, однако кратеры лучше рассматривать не в полнолуние, а когда у Луны есть частная фаза и видна линия терминатора. Около неё рельеф Луны выглядит более фактурно", - рассказал собеседник.
