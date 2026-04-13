У побережья северных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апр– РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло утром в понедельник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром в 128 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло утром 13 апреля. Очаг располагался на глубине 51 километра", - рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, землетрясение в населенных пунктах Курильских островов не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.
