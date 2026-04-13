МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украина находится в полном разгроме, заявил бывший помощник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Страна в полном, как говорится, разгроме, в руинах. И как только спадет вот эта пелена кровавая, тогда сразу будет видна вся катастрофа. И видно будет творца катастрофы, товарища Зеленского с женой и другими Стефанчуками", — сказал он.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Он также заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.