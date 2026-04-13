ВСУ атаковали Запорожскую область девять раз за сутки, один человек погиб

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали и один погиб в результате атак ВСУ на Запорожскую область за минувшие сутки, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зафиксировано девять фактов целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам Запорожской области. К сожалению, пять человек пострадали и один человек погиб", - написал Балицкий в своем канале на платформе МАХ.
Как уточнил губернатор, мужчина 1971 года рождения погиб в селе Верхняя Криница: он ехал на мотоцикле, когда по нему ударил вражеский дрон.
"Все экстренные и коммунальные службы области работают в штатном режиме", - подчеркнул Балицкий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18