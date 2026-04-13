Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Запорожскую область девять раз за сутки, один человек погиб - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 13.04.2026 (обновлено: 11:13 13.04.2026)
ВСУ атаковали Запорожскую область девять раз за сутки, один человек погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали и один погиб в результате атак ВСУ на Запорожскую область за минувшие сутки, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зафиксировано девять фактов целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам Запорожской области. К сожалению, пять человек пострадали и один человек погиб", - написал Балицкий в своем канале на платформе МАХ.
Как уточнил губернатор, мужчина 1971 года рождения погиб в селе Верхняя Криница: он ехал на мотоцикле, когда по нему ударил вражеский дрон.
"Все экстренные и коммунальные службы области работают в штатном режиме", - подчеркнул Балицкий.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала