ВСУ атаковали Запорожскую область девять раз за сутки, один человек погиб

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали и один погиб в результате атак ВСУ на Запорожскую область за минувшие сутки, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Как уточнил губернатор, мужчина 1971 года рождения погиб в селе Верхняя Криница: он ехал на мотоцикле, когда по нему ударил вражеский дрон.