Россия готова работать с Израилем по сохранению истории, заявила Захарова

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия готова работать с общественными организациями Израиля по сохранению исторической памяти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы готовы и хотим работать вместе с представителями общественных организаций Израиля по сохранению исторической памяти", - сказала она в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Мы безусловно пытаемся достучаться до коллег из министерства иностранных дел Израиля и объяснить им, что всплеск того же самого антисемитизма, неонацизма в современной Европе, они взаимосвязаны с упомянутыми высшими процессами - игнорирование надругательства над памятью красноармейцев в том числе. Красноармейцы - всех национальностей, евреи тоже", - отметила Захарова.