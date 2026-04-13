Рейтинг@Mail.ru
Россия готова работать с Израилем по сохранению истории, заявила Захарова
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 13.04.2026 (обновлено: 14:11 13.04.2026)
Россия готова работать с Израилем по сохранению истории, заявила Захарова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия готова работать с общественными организациями Израиля по сохранению исторической памяти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы готовы и хотим работать вместе с представителями общественных организаций Израиля по сохранению исторической памяти", - сказала она в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Мы безусловно пытаемся достучаться до коллег из министерства иностранных дел Израиля и объяснить им, что всплеск того же самого антисемитизма, неонацизма в современной Европе, они взаимосвязаны с упомянутыми высшими процессами - игнорирование надругательства над памятью красноармейцев в том числе. Красноармейцы - всех национальностей, евреи тоже", - отметила Захарова.
ИзраильРоссияВ миреЕвропаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала