В Японии оценили стоимость платного прохода судов по Ормузскому проливу

ТОКИО, 13 апр - РИА Новости. Введение платы за проход судов по Ормузскому проливу обойдется Японии в 500 миллиардов иен (около 3,13 миллиарда долларов) в год, такими подсчетами поделился в деловом еженедельнике Toyo Keizai известный японский экономист и финансовый аналитик Юкио Ногути.
"Система платного прохода через пролив может стать постоянной. Если это произойдет, утвердятся высокие цены на экспортную нефть. Для Японии это будет достаточно большой нагрузкой", - заявил экономист.
Он посчитал, что при нынешних ценах на нефть плата в размере 1 доллара за 1 баррель соответствует примерно 1% от цены нефти.
"Но это в случае, если Японию признают дружественной страной. Но есть вероятность, что не признают, а даже если и признают, то какую оплату при этом потребуют, остается неизвестным. Предположим, что плата за проход будет соответствовать около 5% от цены нефти. За 2025 год Япония перевезла из Ближнего Востока сырой нефти на сумму 9,62 триллиона иен (60 миллиардов долларов - ред.), таким образом, при плате за проход 5%, получается около 500 миллиардов иен (около 3,13 миллиарда долларов - ред.) в год", - сказал Ногути.
Аналитик напомнил, что эта сумма соответствует годовым тратам бюджета на обеспечение бесплатного образования в старших классах.
Глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил 12 апреля, что каждое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет платить сборы. До этого СМИ сообщали, что Иран намерен брать плату за проход доходить до 2 миллионов долларов за супертанкер. Из расчета, что супертанкер перевозит около 2 миллионов баррелей нефти, следует, что плата за 1 баррель составит 1 доллар.