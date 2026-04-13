Рейтинг@Mail.ru
В Японии оценили стоимость платного прохода судов по Ормузскому проливу - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 13.04.2026
В Японии оценили стоимость платного прохода судов по Ормузскому проливу

Ногути: Японии придётся платить $3,13 млрд в год за проход по Ормузскому проливу

© REUTERS / Francis Mascarenhas
Суда после прохождения Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© REUTERS / Francis Mascarenhas
Суда после прохождения Ормузского пролива
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 13 апр - РИА Новости. Введение платы за проход судов по Ормузскому проливу обойдется Японии в 500 миллиардов иен (около 3,13 миллиарда долларов) в год, такими подсчетами поделился в деловом еженедельнике Toyo Keizai известный японский экономист и финансовый аналитик Юкио Ногути.
"Система платного прохода через пролив может стать постоянной. Если это произойдет, утвердятся высокие цены на экспортную нефть. Для Японии это будет достаточно большой нагрузкой", - заявил экономист.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Он посчитал, что при нынешних ценах на нефть плата в размере 1 доллара за 1 баррель соответствует примерно 1% от цены нефти.
"Но это в случае, если Японию признают дружественной страной. Но есть вероятность, что не признают, а даже если и признают, то какую оплату при этом потребуют, остается неизвестным. Предположим, что плата за проход будет соответствовать около 5% от цены нефти. За 2025 год Япония перевезла из Ближнего Востока сырой нефти на сумму 9,62 триллиона иен (60 миллиардов долларов - ред.), таким образом, при плате за проход 5%, получается около 500 миллиардов иен (около 3,13 миллиарда долларов - ред.) в год", - сказал Ногути.
Аналитик напомнил, что эта сумма соответствует годовым тратам бюджета на обеспечение бесплатного образования в старших классах.
Глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил 12 апреля, что каждое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет платить сборы. До этого СМИ сообщали, что Иран намерен брать плату за проход доходить до 2 миллионов долларов за супертанкер. Из расчета, что супертанкер перевозит около 2 миллионов баррелей нефти, следует, что плата за 1 баррель составит 1 доллар.
Контейнеровоз в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В США предупредили о последствиях кризиса вокруг Ормузского пролива
Вчера, 04:35
 
В миреЯпонияОрмузский проливИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала