МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до всех турниров с флагом и гимном.
«
"Взрослым спортсменам с белорусским или российским спортивным гражданством будет разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics на тех же условиях, что и их коллегам, представляющим другие спортивные национальности, — с соответствующей униформой, флагами и гимнами", — говорится на ее сайте.
Федерация приняла это решение после консультации с Aquatics Integrity Unit и комитетом спортсменов. Как отметил глава ОКР Михаил Дегтярев, международный диалог дает плоды и способствует планомерному восстановлению спортивных связей.
В феврале World Aquatics допустила к международным турнирам с флагом и гимном российских юниоров. Взрослые спортсмены продолжали выступать в нейтральном статусе.
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело запреты. Позднее комитет призвал смягчить санкции и допустить их к турнирам в нейтральном статусе.