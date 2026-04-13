МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до всех турниров с флагом и гимном.

В феврале World Aquatics допустила к международным турнирам с флагом и гимном российских юниоров. Взрослые спортсмены продолжали выступать в нейтральном статусе.