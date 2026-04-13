Сборная Украины по водному поло отказалась от матча против России

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сборная Украины по водному поло отказалась от матча за седьмое место второго дивизиона Кубка мира против команды России, сообщается в соцсетях Федерации водного поло Украины (ФВПУ).
Сборные должны были сыграть в понедельник, начало встречи Кубка мира, который проходит на Мальте, было запланировано на 16:00 мск.
В релизе украинской федерации отмечается, что она ожидает финального решения организаторов по матчу и готова к техническому поражению.
Как отмечается в телеграм-канале пресс-секретаря Федерации водных видов спорта России (ФВВСР), сборная России планово готовится к матчу и в ближайшее время отправится в бассейн.
Этот турнир стал первым крупным соревнованием для российских ватерполистов под эгидой World Aquatics за последние несколько лет. В ноябре федерация приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В том же месяце глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, выступая на форуме "Россия – спортивная держава", заявил, что российская команда, если встретится с украинской, "сделает все, чтобы победить, но будет соблюдать спортивный принцип и уважение к оппонентам".