Сборная Украины по водному поло отказалась от матча против России

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сборная Украины по водному поло отказалась от матча за седьмое место второго дивизиона Кубка мира против команды России, сообщается в соцсетях Федерации водного поло Украины (ФВПУ).

Сборные должны были сыграть в понедельник, начало встречи Кубка мира, который проходит на Мальте, было запланировано на 16:00 мск.

В релизе украинской федерации отмечается, что она ожидает финального решения организаторов по матчу и готова к техническому поражению.

Как отмечается в телеграм-канале пресс-секретаря Федерации водных видов спорта России (ФВВСР), сборная России планово готовится к матчу и в ближайшее время отправится в бассейн.