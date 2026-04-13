Умер еще один пострадавший при взрыве во Владикавказе

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Скончался еще один человек, пострадавший при взрыве во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Глава региона добавил, что врачи Республиканской клинической больницы скорой помощи до последнего боролись за жизнь пострадавшего. К лечению были подключены специалисты федерального ожогового центра, постоянно проводились консультации, использовались все доступные медицинские ресурсы. Однако травмы оказались слишком тяжелыми – ожоги составляли 90% поверхности тела.