В Венгрии полиция получила обращения об угрозе взрывов на участках в выборы

БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Венгерская полиция получила несколько обращений в день парламентских выборов, в том числе о ложных угрозах взрыва на двух избирательных участках, говорится в предварительном докладе миссии наблюдателей ОБСЕ.
"По статистике, предоставленной национальной полицией миссии, в день выборов было подано несколько обращений - в связи с беспорядками, ложными угрозами взрыва на двух участках и попытками купить голоса избирателей", - сообщается в докладе.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.