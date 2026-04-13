В ЕС поздравили Мадьяра с победой на выборах, не дожидаясь финальных итогов

БРЮССЕЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Лидеры Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен заявили, что рассчитывают "тесно сотрудничать" с лидером предварительно побеждающей в Венгрии на парламентских выборах партии "Тиса" Петером Мадьяром.
В свою очередь, глава Еврокомиссии поспешила связаться с лидером "Тисы", чтобы лично выразить свою готовность к "тесному сотрудничеству".
В Венгрии в воскресенье проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.
По предварительным данным, оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест из 199 в парламенте Венгрии, правящий "Фидес" Орбана - 54 места, сообщил Венгерский избирательный офис после обработки 72,44% голосов.
