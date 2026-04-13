Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Турции принимает меры безопасности
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:49 13.04.2026 (обновлено: 08:49 13.04.2026)
© Fotolia / Sheftime — Вид на Анкару, Турция
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 13 апр - РИА Новости, Вугар Гасанов. Посольство РФ в Турции в ответ на запрос РИА Новости заявило, что принимает меры безопасности на фоне обострения на Ближнем Востоке.
Ранее в посольстве заявили РИА Новости, что обстановка на Ближнем Востоке делает необходимым усиление мер безопасности российских дипломатических учреждений в странах региона.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В посольстве России в Турции заявили о необходимости усилить безопасность
Вчера, 04:23
"Обстановка на Ближнем и Среднем Востоке остается очень напряженной. Периодически, как это было с Газой, Ливаном и в Персидском заливе происходит резкое обострение ситуации. Это делает необходимым сохранение и даже усиление целого комплекса мер по обеспечению безопасности российских загранучреждений в Турецкой Республике и других странах региона. Применительно к РЗУ, такие действия в Турецкой Республике в полной мере осуществляются," - заявили в российском диппредставительстве в Анкаре на запрос РИА Новости о мерах безопасности на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о гибели мирных жителей и разрушениях. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. Позднее Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В МИД заявили об осуждении нападения на объекты дипмиссии ОАЭ в Дамаске
6 апреля, 15:08
 
В миреСШАИранБлижний ВостокДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала