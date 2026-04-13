Турция готова быть посредником в переговорах США и Ирана, сообщил источник

АНКАРА, 13 апр - РИА Новости. Турция готова оказать посредническую помощь для продолжения переговоров между США и Ираном, включая их возможную организацию, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Пакистан, Египет и Турция рассчитывают организовать новый раунд диалога между США Ираном до истечения срока прекращения огня 21 апреля, сообщал ранее портал Axios со ссылкой на источник в регионе и неназванного американского чиновника.

"Анкара выражает готовность сыграть активную посредническую роль в продолжении диалога между США и Ираном, вплоть до предоставления площадки и организационного содействия для проведения переговоров", - сообщил источник.

По его словам, Турция рассматривает дипломатическое урегулирование как единственный путь снижения напряженности.

"Мы готовы внести вклад в создание условий для устойчивого переговорного процесса и достижения взаимоприемлемых решений", - отметил собеседник.