Рейтинг@Mail.ru
Турция готова быть посредником в переговорах США и Ирана, сообщил источник - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 13.04.2026
Турция готова быть посредником в переговорах США и Ирана, сообщил источник

Источник: Турция готова оказать посредническую помощь для переговоров с Ираном

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 13 апр - РИА Новости. Турция готова оказать посредническую помощь для продолжения переговоров между США и Ираном, включая их возможную организацию, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Пакистан, Египет и Турция рассчитывают организовать новый раунд диалога между США и Ираном до истечения срока прекращения огня 21 апреля, сообщал ранее портал Axios со ссылкой на источник в регионе и неназванного американского чиновника.
"Анкара выражает готовность сыграть активную посредническую роль в продолжении диалога между США и Ираном, вплоть до предоставления площадки и организационного содействия для проведения переговоров", - сообщил источник.
По его словам, Турция рассматривает дипломатическое урегулирование как единственный путь снижения напряженности.
"Мы готовы внести вклад в создание условий для устойчивого переговорного процесса и достижения взаимоприемлемых решений", - отметил собеседник.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. В субботу страны начали переговоры в Исламабаде. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению, делегация Штатов вернется домой без сделки. Трамп позднее заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
В миреСШАИранТурцияДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала