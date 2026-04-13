Турция готова быть посредником в переговорах США и Ирана, сообщил источник

АНКАРА, 13 апр - РИА Новости. Турция готова оказать посредническую помощь для продолжения переговоров между США и Ираном, включая их возможную организацию, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
США не усвоили урок, заявил глава МИД Ирана
Вчера, 01:13
"Анкара выражает готовность сыграть активную посредническую роль в продолжении диалога между США и Ираном, вплоть до предоставления площадки и организационного содействия для проведения переговоров", - сообщил источник.
По его словам, Турция рассматривает дипломатическое урегулирование как единственный путь снижения напряженности.
"Мы готовы внести вклад в создание условий для устойчивого переговорного процесса и достижения взаимоприемлемых решений", - отметил собеседник.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. В субботу страны начали переговоры в Исламабаде. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению, делегация Штатов вернется домой без сделки. Трамп позднее заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.