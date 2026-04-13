"Торпедо" – "Металлург": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 13 апреля

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" и нижегородское "Торпедо" проведут третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
Встреча состоится 13 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Завершен
14:24 • Алексей Кручинин
19:55 • Василий Атанасов
(Боб Нарделла, Амир Гараев)
03:38 • Андрей Козлов
(Никита Коротков, Люк Джонсон)
06:36 • Никита Михайлис
(Робин Пресс)
11:46 • Артем Минулин
(Сергей Толчинский, Дерек Барак)
12:26 • Руслан Исхаков