Брянская таможня передала бойцам СВО куличи и маскировочные сети

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Брянские таможенники накануне Пасхи направили бойцам спецоперации куличи, средства гигиены и маскировочные сети, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В преддверии Светлой Пасхи, одного из главных православных праздников, сотрудники таможни на добровольно собранные средства закупили куличи, сладости и средства гигиены для военнослужащих. Ветераны таможенной службы приобрели средства защиты от комаров и клещей, а также рабочие перчатки. Также они передали чай, кофе, сладости и домашнее варенье", – говорится в сообщении.
Брянские таможенники изготавливают маскировочные сети
© Фото : пресс-служба Брянской таможни
Брянские таможенники изготавливают маскировочные сети
Как отмечается, за прошедший месяц таможенники и ветераны службы совместными усилиями сплели тысячу квадратных метров маскировочных сетей, большую их часть направили в брянское приграничье, а также бойцам спецоперации в Луганскую Народную Республику.
"В этот светлый праздник Пасхи пусть наши защитники знают, что мы готовы их поддерживать во всем. С каждой единицей помощи мы хотим передать бойцам частичку домашнего тепла и заботы", – подчеркнула исполняющая обязанности начальника Брянской таможни Виктория Кобец, слова которой приводит пресс-служба.
Куличи отправили бойцам накануне Пасхи из Саратовской области
11 апреля, 17:44