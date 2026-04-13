Брянская таможня передала бойцам СВО куличи и маскировочные сети

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Брянские таможенники накануне Пасхи направили бойцам спецоперации куличи, средства гигиены и маскировочные сети, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В преддверии Светлой Пасхи, одного из главных православных праздников, сотрудники таможни на добровольно собранные средства закупили куличи, сладости и средства гигиены для военнослужащих. Ветераны таможенной службы приобрели средства защиты от комаров и клещей, а также рабочие перчатки. Также они передали чай, кофе, сладости и домашнее варенье", – говорится в сообщении.

© Фото : пресс-служба Брянской таможни Брянские таможенники изготавливают маскировочные сети

Как отмечается, за прошедший месяц таможенники и ветераны службы совместными усилиями сплели тысячу квадратных метров маскировочных сетей, большую их часть направили в брянское приграничье, а также бойцам спецоперации в Луганскую Народную Республику.