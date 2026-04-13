ВС России по окончании перемирия продолжили проведение спецоперации

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ после окончания пасхального перемирия продолжили проведение специальной военной операции, сообщило министерство обороны России.
Ранее Кремль сообщил, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
Украинские войска, несмотря на ранее объявленное пасхальное перемирие, применили два беспилотника в атаках по Курской и Белгородской областям, ранены мирные жители, в том числе ребенок, сообщило в воскресенье Минобороны России.
