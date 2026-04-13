Над Брянской областью сбили 15 дронов ВСУ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Прошедшей ночью ПВО сбила 15 БПЛА ВСУ над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
"Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены 15 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал губернатор в канале на платформе Max.
Уточняется, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.
