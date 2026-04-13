Мазепин рассказал, где российские спортсмены могут выступить с флагом

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин выразил надежду на то, что после решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о полноценном допуске россиян женская сборная выступит на чемпионате мира на Мальте с флагом и гимном.