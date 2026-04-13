Финал региональной гуманитарной олимпиады состоялся в Смоленске

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Финальный этап региональной гуманитарной олимпиады "Умники и умницы земли Смоленской" состоялся в культурно-досуговом центре "Губернский" в Смоленске, сообщил губернатор области Василий Анохин.

"Состязание, которое много лет было визитной карточкой региона, мы возродили в 2025 году. Ребят приехал поддержать автор и ведущий легендарной программы "Умницы и умники" Юрий Павлович Вяземский и главный редактор олимпиады Ирина Владимировна Седова", — написал Анохин в мессенджере Мах.

Организаторы мероприятия – министерство образования и науки Смоленской области , региональное министерство культуры и туризма, Лицей имени Кирилла и Мефодия и региональный центр "Смоленский Олимп". В олимпиаде приняли участие 87 десятиклассников из Смоленска , Десногорска, Гагаринского, Демидовского, Ельнинского, Починковского, Рославльского, Руднянского, Сафоновского, Смоленского и Шумячского округов. Они прошли ряд испытаний: эссе, конкурс ораторского мастерства, полуфинальные задания, в результате в финале встретились девять школьников.

Главной темой заданий стало 65-летие полета в космос Юрия Гагарина . Финал проходил в формате телевизионной игры. Участники отвечали на вопросы ведущего и членов жюри, демонстрируя глубокие знания истории, космонавтики и гуманитарных наук. По итогам всех раундов победили Иван Устинов из Лицея имени Кирилла и Мефодия, Матвей Карелин из Смоленской православной гимназии и Захар Панов из Средней школы №33.

Они же представят Смоленскую область на федеральном проекте "Умницы и умники". Кроме того, Вяземский и Седова пригласили еще двух финалистов: Веронику Осокину из Лицея имени Кирилла и Мефодия и Алису Купцову из Средней школы №27 имени Э.А. Хиля.