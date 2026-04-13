В Славянске боевик ВСУ инициировал незаконный перевод собора УПЦ в ПЦУ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Власти в подконтрольном ВСУ Славянске ДНР незаконно перевели Александро-Невский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в структуру раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), инициатором перевода и новым "главой" общины стал боевик ВСУ Александр Онищенко, сообщает в понедельник Союз православных журналистов (СПЖ).
"В Славянске власти перерегистрировали в ПЦУ Александро-Невский собор УПЦ. Организатором перевода и главой "переведенной" общины выступил военный ВСУ Александр Онищенко, который заявил на своем YouTube-канале, что при организации перехода руководствовался соображениями нанести максимальный вред РФ. Несмотря на то, что реальная община собора провела свое собрание, где выразила желание оставаться в УПЦ, власти перерегистрировали ее в ПЦУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Как сообщил СПЖ, формальным поводом для перерегистрации послужило собрание неизвестных лиц под руководством Онищенко 28 сентября 2025 года в административном здании по адресу Олимпийская, 5. После мероприятия Онищенко подал документы в военную администрацию. По информации СПЖ, при перерегистрации собор переименовали, теперь он значится в документах как "Община Веры, Надежды, Любови и матери их Софии".
По информации СПЖ, храм в честь святого благоверного князя Александра Невского был построен и освящён в 1895 году. В 1937 году храм был закрыт, были сброшены колокола, сожжены многие иконы. В помещении храма был открыт спортивный зал, а позже оно использовалось как столовая. В 1944 году храм был снова открыт. Собор является вторым кафедральным храмом Горловской и Славянской епархии канонической УПЦ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.