В Славянске боевик ВСУ инициировал незаконный перевод собора УПЦ в ПЦУ

Как сообщил СПЖ, формальным поводом для перерегистрации послужило собрание неизвестных лиц под руководством Онищенко 28 сентября 2025 года в административном здании по адресу Олимпийская, 5. После мероприятия Онищенко подал документы в военную администрацию. По информации СПЖ, при перерегистрации собор переименовали, теперь он значится в документах как "Община Веры, Надежды, Любови и матери их Софии".

По информации СПЖ, храм в честь святого благоверного князя Александра Невского был построен и освящён в 1895 году. В 1937 году храм был закрыт, были сброшены колокола, сожжены многие иконы. В помещении храма был открыт спортивный зал, а позже оно использовалось как столовая. В 1944 году храм был снова открыт. Собор является вторым кафедральным храмом Горловской и Славянской епархии канонической УПЦ.