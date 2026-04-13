"Радио Судного дня" передало третье сообщение за день

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Третий сигнал прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", в понедельник.
Новое сообщение зафиксировано в 16.02 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Китайский".
Ранее Telegram-канал "УВБ-76 логи" зафиксировал сообщения "Люсоштоф" и "Ассамблея".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
