Над морем в районе Севастополя сбили семь воздушных целей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Число сбитых воздушных целей в Севастополе выросло до семи, люди и объекты в городе, по предварительным данным, не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Сбито семь воздушных целей над морем в районе бухты Омега, мыса Херсонес и Северной стороны", - написал он в канале на платформе МАХ.
По предварительной информации, никто не пострадал, отметил Развожаев.
Он напомнил, что на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО и обломки БПЛА. Об опасных находках необходимо сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.
22 июня 2022, 17:18