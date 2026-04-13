Над морем в районе Севастополя сбили семь воздушных целей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Число сбитых воздушных целей в Севастополе выросло до семи, люди и объекты в городе, по предварительным данным, не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Сбито семь воздушных целей над морем в районе бухты Омега, мыса Херсонес и Северной стороны", - написал он в канале на платформе МАХ .

Он напомнил, что на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО и обломки БПЛА. Об опасных находках необходимо сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.