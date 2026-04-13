Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели пациентки в клинике в Москве

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели пациентки в московской частной клинике после введения обезболивающего препарата, сообщила РИА Новости советник руководителя ведомства Ольга Малева.
Ранее столичная прокуратура сообщала, что пациентка 1987 года рождения погибла при проведении процедуры в частной клинике на улице Краснопролетарская после введения обезболивающего препарата. Женщина, проводившая процедуру, не имела соответствующей лицензии.
"Росздравнадзор выясняет обстоятельства произошедшей трагедии", - сказала Малева.