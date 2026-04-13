Рейтинг@Mail.ru
СМИ: cуда отказываются проходить через Ормуз без гарантий безопасности - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 13.04.2026 (обновлено: 16:40 13.04.2026)
СМИ: cуда отказываются проходить через Ормуз без гарантий безопасности

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Судовладельцы и брокеры отказываются проходить через Ормузский пролив до тех пор, пока США и Иран не гарантируют безопасность пути, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. Центральное командование ВС США обещает начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.
Десантный корабль США - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Эсминцы ВМС США чуть не были уничтожены при проходе через Ормуз, пишут СМИ
12 апреля, 17:12
"План президента Трампа по блокированию Ормузского пролива усиливает неопределенность в сфере международных морских перевозок: судовладельцы и брокеры заявляют, что не будут проходить через этот ключевой узкий проход, пока США и Иран не гарантируют безопасное прохождение", - пишет издание.
Так, по данным WSJ, греческий судовладелец, четыре судна которого ожидают входа в Персидский залив для погрузки грузов для клиентов из Китая и Сингапура, заявил, что подождет пару дней, и, "если угрозы в отношении Ормуза не прекратятся, он отзовет свои суда".
По его словам, как отмечает газета, теперь судовладельцам приходится вести переговоры с обеими сторонами, чтобы пересечь пролив. Однако ясности относительно того механизмов обеспечения безопасности нет.
Как сообщает WSJ, два супертанкера, принадлежащие компании China Cosco Shipping, пересекли водный путь незадолго до объявления Трампа о блокировании пролива. Однако пять других танкеров компании, которые должны были пересечь его, теперь застряли и не будут пытаться перейти через Ормузский пролив, пока ситуация не прояснится, сообщил газете один из руководителей Cosco.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
КСИР пообещал жестко ответить на приближение военных судов к Ормузу
12 апреля, 19:43
 
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала