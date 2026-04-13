Полковника Долгих приговорили к 14 годам, лишили звания и дали штраф - РИА Новости, 13.04.2026
22:02 13.04.2026
Полковника Долгих приговорили к 14 годам, лишили звания и дали штраф

Полковника Долгих приговорили к 14 годам, лишил звания и дали штраф 543 млн руб

Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к 14 годам бывшего замначальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих, а также лишил его звания полковника запаса и оштрафовал на 543 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд приговорил Долгих И.С. к окончательному наказанию в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 543 500 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, на срок семь лет, с лишением воинского звания - "полковник запаса", - рассказали в пресс-службе.
Подельник Долгих по фамилии Родионов получил 15 лет колонии. Они признаны виновными в получении организованной группой взятки в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного в результате совершения ими этого преступления.
Кроме того, суд конфисковал у осужденных денежные средства в размере 242 миллионов и 29 миллионов рублей. Согласно официальным судебным документам, суд ранее арестовал 160 драгоценностей, 70 счетов и порядка 15 квартир в рамках расследования уголовного дела в отношении Долгих.
Долгих, бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск (на основе внутренних войск создана Росгвардия) МВД России, арестовали в ноябре 2022 года по статье о получении крупной взятки.
