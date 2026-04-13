Воробьев рассказал об усилении мер по защите лесов от пожаров в Подмосковье

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Комплексную систему профилактики лесных пожаров уже проводят в Московской области перед теплым сезоном, пишет 360.ru, ссылаясь на слова губернатора региона Андрея Воробьева.

"В области уже действует комплексная система профилактики лесных пожаров. В частности, доказала свою эффективность программа обводнения торфяников, реализованная при поддержке федерального центра: особенно заметны результаты в Шатуре", - передает 360.ru со ссылкой на слова губернатора.

В материале также отмечается, что регион продолжает тесное взаимодействие с Москвой , включая совместные учения и координацию действий экстренных служб. С 20 апреля в Подмосковье введут особый противопожарный режим. Власти намерены мобилизовать все ресурсы - от лесопожарных формирований до муниципальных служб - чтобы минимизировать риски для жителей, экологии и экономики.

"Знаем, что все, что предполагается от наших действий - это безопасность. Сегодня мы вынесли первым вопросом все, что касается леса. Мы с вами знаем, что 40% территории Московской области - это леса", - сказал Воробьев

Как сообщает 360.ru, особое внимание уделяют техническому оснащению. В этом году для лесничеств приобрели 123 единицы новой техники, а с 2022 года парк обновили на 65%. Современные машины позволяют быстрее обнаруживать и ликвидировать пожары: среднее время реагирования в регионе сократилось до 48 минут, а площадь возгораний продолжает снижаться.

"Параллельно проводят работу по оздоровлению лесов. В регионе провели санитарные рубки на площади около 80 тысяч гектаров, а затем полностью восстановили эти территории. Теперь главная задача - обеспечить рост и развитие молодого леса", - пишет 360.ru.