Двойных рассказал об особенностях программы "Герои Подмосковья" - РИА Новости, 13.04.2026
14:11 13.04.2026
Двойных рассказал об особенностях программы "Герои Подмосковья"

Двойных: программа «Герои Подмосковья» ориентирована на участников СВО

© Фото : Партия "Единая Россия"Сергей Двойных
Сергей Двойных - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© Фото : Партия "Единая Россия"
Сергей Двойных. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных подчеркнул, что региональная программа "Герои Подмосковья" ориентирована на участников специальной военной операции.
"Основное отличие - сжатые сроки и интенсивность программы, объединяющие теорию и практику. Каждый участник должен усвоить значительный объем материала и по возможности применить свой предыдущий опыт на стажировке", - сказал Двойных в беседе с информационным порталом РИАМО.
Глава регионального минсельхоза добавил, что наставники сопровождают участников на всех этапах, помогают определять направления работы и дают практические советы. Отмечается, что с сентября 2025 года Двойных является наставником одного из участников программы.
