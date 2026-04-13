Двойных рассказал об особенностях программы "Герои Подмосковья"

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных подчеркнул, что региональная программа "Герои Подмосковья" ориентирована на участников специальной военной операции.
"Основное отличие - сжатые сроки и интенсивность программы, объединяющие теорию и практику. Каждый участник должен усвоить значительный объем материала и по возможности применить свой предыдущий опыт на стажировке", - сказал Двойных в беседе с информационным порталом РИАМО.
Глава регионального минсельхоза добавил, что наставники сопровождают участников на всех этапах, помогают определять направления работы и дают практические советы. Отмечается, что с сентября 2025 года Двойных является наставником одного из участников программы.
29 декабря 2025, 14:31