Свыше 65 тыс жителей Подмосковья прошли обследование в мобильных комплексах

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 65 тысяч жителей Подмосковья прошли обследование в мобильных комплексах с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе жители отдаленных территорий могут пройти проверку здоровья в мобильных комплексах. Автомобили, оснащенные медицинским оборудованием, регулярно выезжают в деревни и села, чтобы у их жителей была возможность пройти первый этап диспансеризации, флюорографию и маммографию, а также получить консультацию специалиста рядом с домом.

"Выезды мобильных комплексов проводятся на регулярной основе. Это позволяет сделать диагностику здоровья доступнее для жителей, которые проживают в отдаленных от медучреждений территориях. С начала года мобильные комплексы совершили 2,7 тысячи выездов, в результате диагностику прошли свыше 65 тысяч жителей региона", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Также почти 30 тысяч человек прошли флюорографию и 9,8 тысячи женщин — маммографию.