Отношения России с ЕС не могут стать еще хуже, чем сейчас, заявил Песков

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отношения России с Евросоюзом не могут стать еще хуже, чем сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Хуже не могут... Дальше некуда", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, ухудшатся ли отношения с ЕС после поражения на выборах в Венгрии Виктора Орбана.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.