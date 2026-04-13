Как финские переселенцы нашли счастье в глубинке России

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Псковской области есть деревня Усть-Долыссы, там стоит дом у озера. Внутри — русская печь. Во дворе — козы. Здесь поселилась семья Марины Савичене и уроженца Литвы Гедиминаса Савичиуса с детьми. Они приехали в русскую глубинку из Северной Европы и, кажется, нашли здесь свое счастье.

"Ненормальный русский менталитет"

Хорошо ли они жили в Финляндии? Успешная семья: дом, две машины, дети, престижная и стабильная работа. Но, с другой стороны, все было не так уж и замечательно. Однажды вечером их дочь вернулась из школы не в духе.

"Мама, Хелена сказала, что сделает операцию и станет мальчиком*", — заявила она про свою подругу.

Хелене — восемь лет. В Финляндии ребенок может сменить пол* без родительского согласия — достаточно заключения врача, который и проведет операцию. В новостях такие истории преподносят как прогресс и победу толерантности, а для семьи это стало шоком.

Еще в школе искренне недоумевали, почему их дочь после душа заворачивается в полотенце, если в раздевалке находится взрослый мужчина-педагог. Марина попыталась объяснить: так девочке спокойнее. В ответ услышала: "Это ваш ненормальный русский менталитет".

Супруги посовещались, собрали чемоданы и уехали в псковскую деревню.

"Что это за русские свиньи?"

После февральских событий 2022 года в прямом эфире премьер-министр Санна Марин произнесла фразу, которая стала для семейства точкой невозврата: мол, раньше ненависть к русским было принято скрывать, а теперь можно говорить открыто, в лицо.

И очень скоро эта установка стала частью быта. В магазине Марина услышала сказанное вполголоса, но нарочито отчетливо: "Что это за русские свиньи?" Дочь вышла оттуда со слезами и единственным вопросом: "Мама, что мы им сделали?" Старшему сыну, которому тогда было 14, в школе угрожали ножом.

"Дом там, где семья"

Марина мечтала об Алтае — о крае света, где горы, ветер и небо, как в кино. Но в реальности оказалось проще переехать в Псковскую область. Семье предложили Невельский район.

Дом выбирали долго и осторожно. Рассматривали разные варианты — то слишком дорогие, то слишком ветхие, то "без сердца". А сердце, говорит Марина, — это русская печка. Живая, вокруг которой собирается семья. Когда они зашли в свой будущий дом в Усть-Долыссах, все встало на свои места.

Первое лето оказалось неурожайным: земля отдыхала и не спешила благодарить новоселов. Но эту паузу щедро компенсировали соседи. "У вас не выросло — у нас наросло, берите". Так в их жизни появилось не только хозяйство, но и ощущение, что они не одни.

"Мы дома, потому что здесь я не боюсь отпускать ребенка в школу. Не думаю о том, что где-то по дороге его заберет незнакомый взрослый, а мне потом скажут, что я нарушила его чувства, — говорит Марина. — Здесь у меня мама, здесь мой сын, и мне не надо ждать, откроют границы или закроют".

Гедиминас добавляет : "Мой дом там, где моя семья. Мы в России всего год. Было все — и слезы, и смех, и сорок раз думали: не потянем. Но дом уже куплен, хозяйство заведено. Планы есть, мечты есть".